Жирков рассказал, как играл в футбол в тюрьме

Экс-полузащитник сборной России Юрий Жирков вспомнил, как играл в футбол в тюрьме. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Среди особенностей встреч в тюрьме футболист выделил неуступчивость игроков соперника, которых назвал страшными людьми, а также специфичность игровых площадок. «Когда заключенные забивали, их сокамерник играл на синтезаторе. Было очень смешно», — сказал Жирков.

Хавбек также рассказал, что на одном из таких матчей встретил одноклассника. По словам Жиркова, тот сидел в тюрьме за кражу.

Ранее Юрий Жирков рассказал, как мог перейти из лондонского «Челси» в московский «Спартак» перед трансфером в махачкалинский «Анжи» в 2011 году.

Жирков провел 105 матчей за национальную сборную России. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за петербургский «Зенит» 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истек 31 мая 2021 года.

Также в своей карьере 38-летний полузащитник выступал за ЦСКА, «Анжи», московское «Динамо» и «Челси».