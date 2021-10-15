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Жирков рассказал о провале сборной России на ЧМ-2014: там был ужас

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Global Look Press

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России рассказал, в чем была причина провала национальной команды на чемпионата мира — 2014, который проходил в Бразилии.

Россия, которой руководил Фабио Капелло, попала в группу к Бельгии, Алжиру и Корее. За три матча национальная сборная сумела набрать всего лишь два очка, сыграв вничью с алжирцами и корейцами, и не вышла в плей-офф.

«Я не знаю. Нас закрыли в фавелах в Бразилии, дом был похож на нечто из сериала «Рабыня Изаура», который все время смотрела моя мама. Там был ужас: вообще никуда не выходили, вообще не чувствовался чемпионат мира, все были в каком-то отречении», — заявил Жирков в подкасте «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Футболист вспомнил, что в месте их жительства не ловил интернет, в целом условия были неплохими, но общее состояние сильно угнетало футболистов, что сказалось на их состоянии.

Капелло тренировал сборную России с 2012 по 2015 год. Он был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды во время отборочного цикла чемпионата Европы — 2016. На его место пришел Леонид Слуцкий, совмещавший два поста — в сборной и московском ЦСКА.

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