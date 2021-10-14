Жирков рассказал о конфликте со Слуцким

Экс-защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о конфликте с бывшим главным тренером национальной команды Леонидом Слуцким.

«Не сошлись, наверное, во всем: по тренировочному процессу, подготовке к матчам. Постоянно в его системе виноваты крайние защитники. Все время на теориях и еще где-то нам доставалось. «Куда ты бежишь?» — кричит он. Я спрашиваю, как надо тогда. Он показывает, а я говорю: «Для чего это?» И начинался спор.

Уже после игры с французами (товарищеский матч перед чемпионатом Европы — 2016 — «Газета.Ru») я подошел и сказал: «Извините, но дальше, наверное, без меня». Может быть, накипело. Футболисты, играющие в передней линии, получают удовольствие на тренировках, а мы должны пыхтеть, отдавать последние силы. И еще получать за это.

Я не маленький мальчик, я понимаю свои ошибки. Когда тренер отчитывает тебя весь перерыв 15 минут: «почему, ты не можешь передачу отдать», еще что-то... Это был тяжелый момент. Уже тогда хотелось встать и сказать: «Да пошли вы!» Но я себя внутри сдержал», — приводит слова Жиркова YouTube-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Весной футболист опубликовал видео в Instagram, на котором Леонид Слуцкий резко критикует его в перерыве товарищеской игры против сборной Франции (2:4) перед чемпионатом Европы — 2016. Напомним, что Жирков не был включен в состав национальной команды на тот турнир.

Ранее Юрий Жирков поделился мнением о скандальном видео форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.