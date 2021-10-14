Источник: российская биатлонистка подозревается в причастности к убийству подростка

Трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону (вместо винтовки используется лук — «Газета.Ru») Мария Корнеева подозревается в причастности к трагическому инциденту в Рязанской области, в результате которого был убит 15-летний Роман Федулов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вместе с ней под стражу взят ее сожитель и отчим погибшего Владислав Цикунов.

Подросток пропал 8 октября в поселке Стенькино, а 14 октября его тело обнаружили возле деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти. На теле были обнаружены следы попыток нарисовать ножом оккультный символ.

Цикунов рассказал на допросе, что Корнеева должна была вырезать ножом на спине у мальчика пентаграмму, однако в ходе ритуального обряда случайно убила его.

Таким способом пара надеялась вернуть отношения Цикунова и матери подростка, уточняет РЕН-ТВ.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о драке, в которой три дагестанца жестоко избили Романа Ковалева.