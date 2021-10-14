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Экс-голкипер «Рубина» Рыжиков рассказал, как он перестал пить алкоголь

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РИА Новости

Бывший голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, как он перестал употреблять алкогольные напитки, передает «Матч ТВ».

«Как-то жена на слабо взяла. Пообещал ей. И вот уже 2 года и 9 месяцев не пью и чувствую себя хорошо. Чувствую себя не на 41, а на 40. А выпивал бы, чувствовал бы на 42», — сказал Рыжиков.

Рыжиков завершил карьеру футболиста в марте нынешнего года. Последним его клубом стал «Тамбов», который прекратил свое существование из-за банкротства.

Ранее бывший вратарь «Рубина» и «Тамбова» Сергей Рыжиков заявил, что в российском футболе не хватает хороших управленцев.

«У нас не хватает спортивных управленцев, которые были бы связующим звеном между руководством и командой. Которые бы отвечали и за селекцию, и за бытовые проблемы, и за логистику клуба, за размещение рекламы и так далее. Может, в «Спартаке», «Локо», «Зените» специалисты есть, но в клубах вроде «Тамбова» таких очень не хватает», — сказал Рыжиков.

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Футбол. Чемпионат России
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