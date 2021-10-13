Валиева поблагодарила тренерский штаб Тутберидзе после победы на Finlandia Trophy

Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе после победы на турнире Finlandia Trophy, где она стала победительницей, чисто исполнив три четверных прыжка.

«Огромное спасибо всем моим тренерам! Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову. Первое выступление на взрослом международном турнире и первая победа. Также спасибо вам, болельщики, за поддержку и поздравления», — написала Валиева в своем Instagram.

Валиева получила за произвольную программу 174,31 балла, побив мировой рекорд россиянки Александры Трусовой, которая набрала 166,62 балла на этапе Гран-Skate Canada в 2019 году.

Также россиянка установила мировой рекорд по сумме двух программ. Валиева набрала 249,24 балла, обойдя обладательницу предыдущего рекорда Алену Косторную, которая набрала 247,59 балла в финале Гран-при сезона-2019/2020.

В ходе проката произвольной программы 15-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнила три четверных прыжка — сольные сальхов и тулуп, а также каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. При этом фигуристка упала с тройного акселя.