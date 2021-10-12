Комментатор Генич: пока у руля Карпин, Дзюба в национальную команду не вернется

Комментатор Константин Генич считает, нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет выступать за сборную России пока ее главным тренером является Валерий Карпин. Слова Генича передает «Матч ТВ».

«Мне кажется, что сейчас Дзюбе не позавидуешь. Наверное, Артем ожидал от сборной другого результата. И все понимают, что это не вопрос набора формы, просто у них с Карпиным какая-то несовместимость и нежелание работать вместе. Думаю, что и Карпину проще управлять коллективом без Дзюбы.

Полагаю, даже если Артем забьет 10 мячей в октябре, он вряд ли вернется в ноябре в сборную. Прикоснуться к успеху, если сборная выйдет на ЧМ, возможно, ему бы хотелось. Но внутреннее эго будет его возвращение в сборную стопорить. Думаю, пока у руля Карпин, Дзюба в национальную команду не вернется», – высказался Генич.

Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Ранее народный артист России Лев Лещенко назвал Артема Дзюбу лучшим нападающим России.