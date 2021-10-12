Тимур Родригес отметил «невероятную гармонию» Медведевой и Милохина: вы не просто партнеры на льду

Российский шоумен, певец, актер, судья «Ледникового периода» Тимур Родригес высоко оценил третий прокат серебряного призера Игр-2018 Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ребята, я вас поздравляю с потрясающим выступлением и абсолютно заслуженной овацией зрителей. Хочется поздравить вас с невероятной гармонией между вами — это большая редкость. Вы не просто партнеры. Вы действительно существовали не просто как партнеры на льду. Вы были словно люди, которые давно знают друг друга. Это очень круто — ощущать такое чувство локтя, когда на человека можно положиться», — отметил шоумен.

Также Родригес подчеркнул, что Милохин сильно прогрессирует в ходе проекта.

«Дань, я хочу поздравить тебя не только с тем, что у тебя потрясающая партнерша-чемпионка, но и с тем, что ты попал к очень хорошим людям. Это обогащает тебя как человека и как артиста. Находясь под их пристальным вниманием, ты растешь интеллектуально и духовно. У многих твоих коллег не будет такого шанса.

Я знаю от ребят, что ты очень стараешься, и твое отношение к жизни и профессии дает тебе еще больше очков. Пожалуйста, расти дальше как блогер и как человек.

Не всем повезло по телефону услышать голос Ильи Авербуха. Мне много лет назад позвонил незнакомый номер и говорит: «Привет, это Илья». Я говорю «Илья, я узнал тебя!». Я считаю, что это действительно невероятный шанс, который выпадает очень редко. Это был прекрасный номер, я вас обоих поздравляю», — сказал Родригес.

Ранее Медведева объяснила Алине Загитовой, почему не боится делать поддержки с Милохиным.