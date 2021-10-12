Фигурист Риппон рассказал о решении совершить каминг-аут из-за России

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Адам Риппон заявил, что принял решение совершить каминг-аут из-за России.

«Перед Олимпиадой-2014 в Сочи Россия приняла новый закон о борьбе с гей-пропагандой. Я впервые почувствовал, что есть закон, который направлен конкретно против меня за то, что я не могу контролировать. Чувствовал, что должен что-то сказать», — цитирует Риппона ESPN.

Спортсмен также поблагодарил Федерацию фигурного катания США за поддержку и организацию интервью, на котором он совершил каминг-аут.

Риппон взял бронзу на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в командных соревнованиях. Также он является чемпионом США и двукратным победителем первенств мира среди юниоров.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и победительница мирового первенства 2015 года Елизавета Туктамышева встали на сторону Риппона в конфликте с олимпийским чемпионом 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити Алексеем Ягудиным.