Губерниев назвал сносной игру сборной России в матче со Словенией

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России над командой Словении в матче восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

«Победили 2:1 Словению! Сегодня играли уже сносно. Первый тайм так даже неплохо! Ну точно лучше, чем со словаками», — написал Губерниев в Telegram.

Журналист отметил, что в заключительном матче квалификации против хорватов российских футболистов устроит ничья.

«Разница голов теперь никакого значения иметь не будет… А, да! Еще Кипр надо дома обыграть!

А пока просто пора пора порадуемся. Карпин — молодец! А Дзюба? Не кусает ли он локти? Вперед, Русь футбольная!» — написал Губерниев.

Встреча между сборными России и Словении, прошедшая 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт», завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды. В составе победителей отличились Игорь Дивеев и Георгий Джикия. У хозяев мяч забил Йосип Иличич.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите встретится с Хорватией.

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о приглашении нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в расположение национальной команды.