Глава РПЛ оценил игру сборной России в матче со Словенией

Исполняющий обязанности главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о победе национальной команды над сборной Словении в матче восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

«Такое счастье — команда заиграла, показала прекрасную игру. Отлично боролись, голы прекрасные, проявили характер. В чем причина перелома? В какой-то момент это происходит. В какой-то момент команда начинает чувствовать себя командой. Это самое важное — они играли как команда сегодня», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Встреча между сборными России и Словении, прошедшая 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт», завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды. В составе победителей отличились Игорь Дивеев и Георгий Джикия. У хозяев мяч забил Йосип Иличич.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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