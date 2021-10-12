Хабиб поздравил Тайсона Фьюри с победой над Уайлдером

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поздравил боксера Тайсона Фьюри с победой над Деонтеем Уайлдером.

«Тайсон, поздравляю. Очень хороший бой», — сказал Хабиб на своем YouTube-канале.

Также к поздравлениям присоединился тренер Хабиба Хавьер Мендес.

Поединок между Уайлдером и Фьюри продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Накануне Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Благодаря этому успеху он завоевал титулы чемпиона мира по версии WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.

Ранее Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайрона Фьюри, после победы своего сына над американцем Деонтеем Уайлдером заявил, что единственный дальнейший достойный соперник для Тайрона — украинец Александр Усик.