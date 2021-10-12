Ягудин о мировых рекордах Валиевой: они никому не нужны

Бывший фигурист Алексей Ягудин ответил на вопрос о мировых рекордах Камилы Валиевой, которые она установила на турнире в Финляндии.

«Мировые рекорды никому не нужны. Это пустое место! Нужны медали. Желательно олимпийские», — ответил Ягудин подписчику в сториз Instagram.

Валиева получила за произвольную программу 174,31 балла, побив мировой рекорд россиянки Александры Трусовой, которая набрала 166,62 балла на этапе Гран-Skate Canada в 2019 году.

Также россиянка установила мировой рекорд по сумме двух программ. Валиева набрала 249,24 балла, обойдя обладательницу предыдущего рекорда Алену Косторную, которая набрала 247,59 балла в финале Гран-при сезона-2019/2020.

В ходе проката произвольной программы 15-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнила три четверных прыжка — сольные сальхов и тулуп, а также каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. При этом фигуристка упала с тройного акселя.

Ранее депутат Государственной думы России Светлана Журова, комментируя «Газете.Ru» слова американского журналиста Филипа Херша о выступлении Камилы Валиевой на турнире в Финляндии, заявила, что российские фигуристки так высоко подняли планку, что остальным приходится лишь негодовать по этому поводу.