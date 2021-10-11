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Тарасова ответила на критику американского журналиста в адрес Валиевой

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РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова американского журналиста Филипа Херша о выступлении Камилы Валиевой на турнире в Финляндии, где она заняла первое место, чисто исполнив три четверных прыжка.

Херш в своем Twitter написал следующее: «Я продолжаю просматривать правила ISU (Международного союза конькобежцев — «Газета.Ru»), чтобы найти бонус за то, что ты россиянин, но нужно пройти трехфакторную идентификацию для получения доступа».

«Слова американского журналиста? Наши девочки действительно очень хороши. Мы гордимся тем, что на наших куртках написано «Россия»!» — заявила Тарасова.

Валиева получила за произвольную программу 174,31 балла, побив мировой рекорд россиянки Александры Трусовой, которая набрала 166,62 балла на этапе Гран-Skate Canada в 2019 году.

Также россиянка установила мировой рекорд по сумме двух программ. Валиева набрала 249,24 балла, обойдя обладательницу предыдущего рекорда Алену Косторную, которая набрала 247,59 балла в финале Гран-при сезона-2019/2020.

В ходе проката произвольной программы 15-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнила три четверных прыжка — сольные сальхов и тулуп, а также каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. При этом фигуристка упала с тройного акселя.

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