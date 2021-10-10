Сборная Франции одолела Испанию в финале Лиги наций

Сборная Франции в финальном матче Лиги наций УЕФА одолела команду Испании со счетом 2:1.

Счет в матче открыл испанский полузащитник Микель Оярсабаль. Через две минуты французский форвард Карим Бензема сравнял счет. Победный мяч забил нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия).

В полуфинале французы одолели бельгийцев (3:2), а сборная Испании одержала победу над Италией (2:1).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживала матч бригада английских арбитров во главе с Энтони Тэйлором.

Отметим, что сборная Франции является действующим чемпионом мира.

Лига наций УЕФА. Финал.

Испания — Франция 1:2

Голы: 1:0 — Оярсабаль, 64; 1:1 — Бензема, 66; 1:2 — Мбаппе, 80.

Ранее сборная Италии в матче за третье место Лиги наций УЕФА одержала победу над национальной командой Бельгии со счетом 2:1.