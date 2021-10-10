В УЕФА назвали абсурдной идею ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года

Член Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Звонимир Бобан раскритиковал идею Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионаты мира каждые два года.

«Идея Инфантино и Венгера абсурдна, даже хуже, чем Суперлига Европы. Она не будет полезна ни игрокам, ни лигам, ни клубам, ни другим турнирам. Она разрушит футбольную пирамиду, уничтожит футбольные институты, все, что построено в течение десятилетий работы. УЕФА никогда бы не предложила проводить Евро каждые два года, даже если бы это означало увеличение доходов», — цитирует Бобана La Gazzetta dello Sport.

В настоящее время чемпионат мира проводится раз в четыре года. В мае сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года, который был предложен Саудовской Аравией.

Ближайшее первенство мира пройдет в 2022 году в Катаре. В последний раз на нем выступят 32 команды. На чемпионате мира — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, ожидается выступление 48 сборных.

Ранее ФИФА обвинили в незаконной попытке изменить формат чемпионатов мира.