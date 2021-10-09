Олимпийский чемпион Лебзяк дал прогноз на бой между Фьюри и Уайлдером

Олимпийский чемпион Анатолий Лебзяк дал прогноз на боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, передает «Чемпионат.com».

«Преимущество в бою будет у Тайсона, потому что он выше Деонтея. В боксе ты можешь вести бой 11 с половиной раундов, а потом тебя закончат. Они оба тяжеловесы, с нокаутирующим ударом, очень мощные ребята», — сказал Лебзяк.

В активе Фьюри 30 побед (21 — нокаутом) и одна ничья.

Уайлдер неизменно входит в десятку лучших тяжеловесов мира по итогам года по версии BoxRec с 2012 года, занимая второе место с 2016 по 2019 год. Оба его победных поединка против Луиса Ортиса оценены BoxRec в 5 звезд. Имеет самую продолжительную серию побед нокаутом с начала карьеры в тяжелом весе.

Ранее футболист итальянского «Милана» Златан Ибрагимович обратился к боксеру Тайсону Фьюри перед поединком с Деонтеем Уайлдером.