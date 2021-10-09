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Тренер Рахимов сравнил сборную России с аутсайдерами

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением об игре сборной России в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Словакии.

«Сама игра не оставила приятные впечатления. Надо откровенно сказать, что игра нам совершенно не удалась. Словаки имели такое преимущество над нами. Мы возвращаемся на сутки назад и видим, как играют испанцы, итальянцы, бельгийцы, французы. Сегодня, к сожалению, мы были немножко похожи на команды, которые находятся совсем внизу», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Встреча между сборными России и Словакии, которая прошла в Казани 9 октября, завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Словакия с девятью баллами располагается на четвертой строчке.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов назвал своеобразной игру сборной России.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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