Соперники сборной России за вход из группы на ЧМ разгромили своих оппонентов

Сборная Хорватии в гостях разгромила команду Кипра со счетом 3:0 в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

В составе победителей забитыми голами отметились Иван Перишич, Йошко Гвардиол и Марко Ливайя. Лука Модрич не реализовал 11-метровый удар.

В другом матче Словения на выезде забила четыре безответных мяча в ворота Мальты — 4:0. Забитые мячи на счету Йосипа Иличича (дважды), Андража Шпорара и Беньямина Шешко.

Напомним, сборная России в Казани переиграла команду Словакии. Встреча завершилась со счетом 1:0. На 24 минуте мяч в собственные ворота отправил Милан Шкриньяр.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям. Замыкает первую тройку — Словения с десять очками. Набравшие девять очков словаки — четвертые.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Словакия сыграет с Хорватией. Встреча состоится 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Артем Дзюба мог бы помочь сборной России.