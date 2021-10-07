Хавбек сборной Словакии оценил отсутствие Дзюбы в составе сборной России

Хавбек сборной Словакии Ондрей Дуда прокомментировал отсутствие форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в составе национальной команды России, передает «Спорт-Экспресс».

«У меня нет с этим проблем. Я не интересуюсь этим вопросом, о котором вы говорите», — сказал Дуда.

Напомним, Дзюба отказался от вызова в сборную, сославшись на плохую физическую форму.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее футболист сборной России Далер Кузяев рассказал о столкновении с Федором Смоловым на тренировке национальной команды.