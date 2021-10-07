Гордеев о потерях сборной Росссии: тренер национальной команды зависим от клубов

Бывший главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев высказался о кадровых проблемах, с которыми столкнулся тренерский штаб главной национальной команды в преддверии матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии и Словении. Наставник сборной Валерий Карпин недосчитался ряда игроков, в том числе из-за травм. Гордеев отметил, что не стоит связывать травматизм с нагрузками в сборной.

«Игроки притираются, не надо сюда привязывать травматизм, здесь нет такой глубокой корреляции. Игроки приходят в сборную на короткий срок, не думаю, что за пять дней будут какие-то нагрузки. Будут, скорее, функциональные тренировки — исключительно поддерживающий режим. Важно донести до игроков требования и дать им небольшую передышку, потому что они приезжают, как правило, после матчей. И когда мы говорим о каком-то травматизме, мы больше подразумеваем работу игрока в клубе, нежели в сборной. В национальной команде дают восстановиться и поддержать себя», — сказал Гордеев «Газете.Ru».

Специалист обратил внимание, что главному тренеру национальной команды необходимо быть в постоянном контакте с клубами и наставниками команд, поставляющих игроков в сборную. От этого, считает Гордеев, зависит очень многое.

«В целом, еще Гус Хиддинк говорил, что тренер сборной очень зависим от клубов. Ладится все у ЦСКА или «Зенита», и игроки приходят в сборную в хорошем и эмоциональном физическом состоянии. Наставник сборной выстраивает свою сборную и должен взаимодействовать с тренерами клубов, важно, в каком состоянии приходят ребята. Идет становление. Является это проблемой? Конечно, является. Короткие сроки, кандидатов в сборную много», — констатировал эксперт.

8 октября в рамках квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что сборная России в ее нынешнем состоянии может одержать победу над командой Словакии.