Экс-игрок «Ростова» Попов рассказал о конфликте с Карпиным

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов рассказал о конфликте с главным тренером сборной России Валерием Карпиным во времена работы в «Ростове».

«Я как игрок не могу быть до конца прав, когда говорю с тренером. Я футболист, а он мой босс. Я не имел права вообще об этом говорить. Потому и сказал, что не до конца прав», — цитирует Попова «РБ-Спорт».

Также игрок отметил, что болеет за сборную России и желает ей выхода в финальную стадию чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Попов выступал в «Ростове» с 2019 по 2020 год. Он принял участие в 39 матчах чемпионата России, в которых забил шесть мячей. Футболист покинул клуб из-за разногласий с Каприным, который возглавлял клуб с берегов Дона.

Специалист возглавил национальную команду летом 2021 года после ухода Станислава Черчесова. Под руководством нового наставника сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0) в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Ранее Карпин признался, что у него есть конфликт с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.