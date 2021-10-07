Промоутер Гаджиев назвал пятерку лучших российских бойцов ММА

Российский промоутер Камил Гаджиев назвал пятерку лучших по его мнению бойцов смешанных единоборств (ММА) из России.

«Федора и Хабиба я бы поставил рядом. Оба на первом месте. Они дрались в разное время, в разных весовых категориях, но каждый был номером один мирового рейтинга P4P.

Третье место у Александра Шлеменко. Петр Ян на четвертом, но у него есть потенциал встать выше Шлеменко. Петя так разогнался, что еще несколько лет, если он будет королем легчайшего дивизиона UFC, он точно станет третьим после Федора и Хабиба.

Ну а дальше есть ребята, которые создают движ: Александр Волков, Виталий Минаков, Ислам Махачев и так далее.

Можно было бы назвать Андрея Орловского, но он тогда завершил карьеру, а сейчас превратился в хорошего известного ветерана. На пятую строчку ставлю Валентину Шевченко», – приводит слова промоутера Youtube-канал Александра Лютикова.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майк Биспинг заявил, что экс-чемпион организации Хабиб Нурмагомедов не является величайшим бойцом всех времен, так как он не дрался на таком высоком уровне, как ряд других бойцов.