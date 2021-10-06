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В Госдуме высказались о критике в адрес Зинченко за фото с Хабибом

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РИА Новости

Депутат Государственной думы России Николай Валуев высказался о критике со стороны украинских болельщиков в адрес игрока английского «Манчестер Сити» Александра Зинченко за фото с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, передает «Спорт-Экспресс».

«Негативная реакция? Оставьте это на суд и дело людей, которые являются недалекими. Некрасиво получается? Конечно», — сказал Валуев.

Напомним, игрок выложил снимок в Instagram. На некоторое время ему пришлось закрыть комментарии, но потом он их вновь открыл.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

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