На Украине раскритиковали Зинченко за совместное фото с Хабибом

Украинского игрока английского «Манчестер Сити» Александра Зинченко раскритиковали пользователи Instagram за совместное фото с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

«Приятно было смотреть игру и поговорить с тобой», — подписал снимок Зинченко.

Некоторые пользователи посоветовали Зинченко попрощаться с карьерой в сборной страны.

«Сначала Яремчук фоткается с Бастой, теперь ты фоткаешься с еще одним фанатом Путина и Кадырова. Вы вообще думаете своей головой?» — написал другой пользователь.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб ответил на вопрос, насколько занятия смешанными единоборствами (MMA) соответствуют нормам Ислама.