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Жена Малафеева рассказала о расставании с бывшим вратарем «Зенита»

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

Екатерина Малафеева, жена голкипера петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева, рассказала в своем Instagram о расставании с супругом.

«Мы со Славой уже неделю не живем вместе. Взяли паузу. Что будет дальше — я не знаю. Это непростое решение для меня, поэтому не закидывайте вопросами», — заявила Екатерина.

Напомним, Вячеслав принимал участие в шоу «Звезды в Африке». В одной из серий с ним флиртовала Айза Долматова, которая является бывшей женой рэпера Гуфа.

Екатерина и Вячеслав Малафеевы женаты с 11 декабря 2012 года. В браке у них родился сын Алекс.

Ранее бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о победе сине-бело-голубых в матче Лиги чемпионов против шведского «Мальме».

«Сегодня команда сыграла хорошо. Сказались многие факторы, и настрой, и удаление у соперника. В принципе, «Зенит» достаточно рационально провел игру, доминировал и заслужено победил», — сказал Малафеев.

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Футбол. Чемпионат России
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