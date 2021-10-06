Дзюба — о победе Медведева на US Open: был в шоке от Джоковича, как его зажало

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США.

«Мы поддерживаем связь с Даней Медведевым, играли в FIFA, поздравил его с победой над Джоковичем на US Open. Был в шоке от Новака, как его зажало, но это не умаляет заслуг Медведева в том, что именно он справился и не вернул его в игру.

Это было потрясающе, сыграл все свое очень точно. Всегда радуюсь, когда наш соотечественник так высоко поднимается. Очень болею за него, как и за Карена Хачанова», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Напомним, в сентябре Медведев стал победителем US Open, обыграв в финале серба Новака Джоковича.

Встреча между первой и второй ракетками мира завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Ранее Даниил Медведев рассказал, как он отдыхал после победы на Открытом чемпионате США.