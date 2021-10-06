Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Число погибших при крушении судна в Белом море выросло до двух 09:40
Семин оценил потерю Головина для сборной России 09:40
Цена на газ в Европе превысила $1600 за тысячу кубометров 09:27
Осенью россияне чаще стали летать в Венгрию, ОАЭ и Кипр 09:24
«Панцирь-С1» отразили атаку ударных беспилотников на учении... 09:19
Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для гражданских рейсов 09:17
В Совфеде отреагировали на предложение сенатора США выслать 300 российских... 09:14
Российский борец Садулаев рассказал, за счет чего победил американца в финале ЧМ 09:05
Минфин предложил ужесточить правила ввоза белорусской водки и армянского коньяка 09:01
Почти треть россиян следят за жизнью блогеров в соцсетях 08:50
Бесплатная ставка 1000 р.

Дзюба — о победе Медведева на US Open: был в шоке от Джоковича, как его зажало

close
100%
Reuters

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США.

«Мы поддерживаем связь с Даней Медведевым, играли в FIFA, поздравил его с победой над Джоковичем на US Open. Был в шоке от Новака, как его зажало, но это не умаляет заслуг Медведева в том, что именно он справился и не вернул его в игру.

Это было потрясающе, сыграл все свое очень точно. Всегда радуюсь, когда наш соотечественник так высоко поднимается. Очень болею за него, как и за Карена Хачанова», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Напомним, в сентябре Медведев стал победителем US Open, обыграв в финале серба Новака Джоковича.

Встреча между первой и второй ракетками мира завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Ранее Даниил Медведев рассказал, как он отдыхал после победы на Открытом чемпионате США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Цена на газ в Европе превысила $1600 за тысячу кубометров
«Видимо, они добиваются закрытия загранучреждений США в России»
В Москве оценили призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов
Дыни, сосиски, булочки: что нельзя есть после коронавируса
Врачи дали советы по питанию после выздоровления от COVID-19
В Германии пригрозили Nord Stream 2 разбирательством
Минфин предложил ужесточить правила ввоза белорусской водки и армянского коньяка
В Совфеде отреагировали на предложение сенатора США выслать 300 российских дипломатов
Москва пятый день подряд устанавливает рекорд атмосферного давления
Новости и материалы
Число погибших при крушении судна в Белом море выросло до двух
Семин оценил потерю Головина для сборной России
Осенью россияне чаще стали летать в Венгрию, ОАЭ и Кипр
«Панцирь-С1» отразили атаку ударных беспилотников на учении в Новосибирской области
Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для гражданских рейсов
Российский борец Садулаев рассказал, за счет чего победил американца в финале ЧМ
Почти треть россиян следят за жизнью блогеров в соцсетях
Проезд к сочинскому поселку восстановлен после оползня
Тимановская — о жизни под охраной: вначале казалось круто, но сейчас тяжело
Blue Origin Джеффа Безоса потеряла 20% сотрудников из-за действий руководства
Ученые нашли в янтаре тихоходку неизвестного вида
Британцев предупредили о тяжелой зиме из-за высоких цен на газ
Кафанов рассказал, что манеру Дзюбы пробивать пенальти раскусили
Цветы ко Дню учителя в России подорожали на 10%
ОАЭ запустят зонд для приземления на астероид между Марсом и Юпитером
Экс-депутат Рады заявил, что на новом сроке Зеленского поставлена точка
В России резко выросли продажи смартфонов
Галицкий: удивлен, что в футболе не такое большое количество частных инвесторов
Все новости
«Мне все еще кажется, что я сплю»
Как прошел полет Пересильд и Шипенко к МКС
Ты не пройдешь: шесть «мостов глупости» в Москве
Названы самые низкие мосты столицы
«Выглядит как месть»: воссоединение «Тату» оказалось под угрозой
Менеджер Лены Катиной заявила об агрессии со стороны автора песен «Тату»
Двое найдены на берегу, трое пропали. Все о трагедии в Белом море
СК возбудил уголовное дело после кораблекрушения в Мурманской области
Почему Киев остался перед зимой без газа
Изношенность газотранспортной системы Украины может привести к транзитной катастрофе
«Нет четкого плана, чем заменить нефть и газ»
Эксперты рассказали, почему Россия не может уйти от нефтегазовой зависимости
Последствия наводнения в Сочи
«Опасная близость стагфляции»: экономика России тянет цены вверх
Экономисты прогнозируют увеличение цен и замедление роста ВВП России
Экстремальный маневр: как при выезде на встречку не лишиться прав
Верховный суд оправдал водителя, выехавшего на встречную полосу
Что носили на Неделях моды, чтобы привлечь к себе внимание
Главные тренды стритстайла Недели моды
Как использовать горькие осенние ягоды
Чем полезны брусника, калина, черноплодная рябина, облепиха и клюква
«Это хвастливые заявления»: Украина больше не боится «Искандеров» и «Калибров»
В Киеве заявили, что научились противостоять российским ракетным комплексам
«Это, конечно, угроза России»: кто и зачем толкает Швецию в НАТО
В Совфеде оценили возможные последствия вступления Стокгольма в Североатлантический альянс
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях