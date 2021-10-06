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Экс-чемпион UFC не считает Хабиба лучшим бойцом промоушена

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ToFight.Ru

Бывший чемпион американского промоушена UFC Майк Биспинг считает, что экс-чемпион организации Хабиб Нурмагомедов не является величайшим бойцом всех времен, так как он не дрался на таком высоком уровне, как ряд других бойцов. Слова Биспинга передает Daily Mail.

«Если сравнить успехи Нурмагомедова с достижениями Джона Джонса, Андерсона Силвы и Жоржа Сен-Пьера, то станет ясно, что эти бойцы боролись на более высоком уровне и в течение гораздо более длительного времени.
Он сам устранился от этого. Он не дрался с лучшими бойцами вплоть до конца своей карьеры.

Если сравнить его с Сент-Пьером, Джонсом или Силвой, то окажется, что их серия против конкурентов мирового уровня была намного дольше. Но я знаю, что Хабиб остановился из-за смерти отца и обещания, которое он дал матери. Так что здесь другие обстоятельства. Я говорю все это с огромным уважением к Хабибу – я далек от того, чтобы преуменьшать его достижения, никогда даже не подумал бы об этом», — сказал Биспинг.

Ранее Биспинг прокомментировал высказывания Конора Макгрегора о смерти отца Хабиба.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

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