В клубе чемпионата Турции главным тренером назначен действующий игрок

Клуб чемпионата Турции «Антальяспор» официально назначил главным тренером действующего футболиста команды Нури Шахина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Шахин был назначен на пост наставника после увольнения Эрсуна Янала, при котором команда неудачино выступала в турецком первенстве, выиграв всего два матча. Сейчас «Антальяспор» занимает 14 строчку в Суперлиге.

В нынешнем сезоне 33-летний Шахин провел восемь матчей в составе своей команды и не отметился результативными действиями.

Ранее новоиспеченный тренер выступал за дортмундскую «Боруссию», «Реал» и «Ливерпуль».

Портал Transfermarkt оценивает Шахина в €1 млн.

Отметим, что в клубе «Антальяспор» выступает российский защитник Федор Кудряшов.

Ранее московский «Локомотив» объявил о временном назначении Дмитрия Лоськова на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.