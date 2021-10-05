Российский борец Садулаев стал пятикратным чемпионом мира

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира-2021 в весовой категории до 97 кг. Турнир проходит в столице Норвегии Осло. В решающей схватке Садулаев со счетом 6:0 победил американца Кайла Снайдера.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня на чемпионате мира.

Сборная России на данный момент занимает третье место в медальном зачете чемпионата мира по борьбе. Чемпионат мира по вольной борьбе продлится до 10 октября. Российские спортсмены летели в норвежскую столицу через Амстердам. В аэропорту нидерландского города всю команду сняли с рейса из-за нарушения масочного режима.

Для Садулаева это пятое золото с мировых первенств в карьере. Также борец является двукратным олимпийским чемпионом, недавно он завоевал золото на Олимпиаде в Токио.

Ранее сообщалось, что снятые с рейса в Амстердаме российские борцы прибыли в Осло на ЧМ.