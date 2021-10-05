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Хабиб заявил, что разбивать лица людей — нехорошо

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, насколько занятия смешанными единоборствами (MMA) соответствуют нормам Ислама.

«Разбивать лица людей — это нехорошо на 100 процентов. Как я могу сказать, что это разрешено Исламом? Это не мое право что-то разрешать или запрещать . Я простой человек. Да, иногда ломал людей. Если вы хотите именно ломать людей, пожалуйста, не делайте этого.

Я не согласен с людьми, которые бьют по лицу. Вот почему я предпочитаю, например, удушье, борьбу. Иногда, когда я мог, я не наказывал своих соперников. Даже когда я побеждал их, я говорил им: «Эй, тебе нужно остановиться. Я не хочу наносить тебе урон». Так было пару раз в UFC, когда я ловил своих противников, и мог сломать им руку или что-то в этом роде, — приводит слова бойца YouTube-канал True Gym MMA.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее сообщалось, что один из зрителей выбежал на сцену после завершения выступления Хабиба Нурмагомедова на мероприятии в Великобритании, прошедшем в рамках серии благотворительных вечеров.

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