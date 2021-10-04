Зритель выбежал на сцену на встрече с Хабибом

Один из зрителей выбежал на сцену после завершения выступления бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова на мероприятии в Великобритании, прошедшем в рамках серии благотворительных вечеров.

Боец отреагировал на ситуацию абсолютно невозмутимо, попросив зрителя не делать этого. Охрана моментально остановила нарушителя спокойствия.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отказал фанату в просьбе сфотографироваться.