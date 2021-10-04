Винер-Усманова: Путин — настоящий спортсмен, низкий поклон президенту

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова, говоря о наградах спортсменов за медали, полученных на Олимпиаде в Токио, поблагодарила президента России Владимира Путина за то, что он наградил атлетов государственными орденами. Слова Винер-Усмановой передает «Спорт-Экспресс».

«Только в нашей стране был такой прием олимпийцев. В том числе наших девочек, которых встречали на Красной площади. И наш президент, Владимир Владимирович Путин, настоящий спортсмен, «Повесть о настоящем человеке», выяснил досконально все мелочи, которые были не мелочами, а решали судьбу золотых медалей, и сказал на встрече: «Кто же считает оценку шесть минут вместо полутора». Он знал точно, сколько должны считать оценку. Счетовод!

Низкий поклон президенту, что наших девочек наградили. Они герои не только России, но и вообще герои. Художественная гимнастика по рейтингу поднялась очень и очень высоко», – сказала Винер-Усманова.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020 по художественной гимнастике Дина Аверина, рассказывая о встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявила, что он назвал несправедливостью то, что судьи долго выставляли оценки российской спортсменке.