Хабиб объяснил свои слова о ненужности ринг-герлз

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов объяснил свое мнение о ненужности девушек, показывающих номер раунда (ринг-герлз), тем, что он сам принимает решения в своем промоушне Eagle FC и ему все равно, что о его высказывании думают другие люди. Слова Хабиба передает Islam Channel.

«У меня есть свой промоушен, и кто-то спросил, почему у вас нет ринг-герлз. Я ответил, что в них нет смысла. Это мое мнение. Некоторые со мной не согласились. Но какая мне разница? Мне все равно, что они думают, у меня есть свое мнение. Это мой промоушен, и я в нем принимаю решения. Ни Дана, ни кто-то еще. Дана может делать, что хочет, и я никогда не буду его судить. Но и мне абсолютно все равно, что говорят люди. Если у меня есть мнение, я беру и говорю его, — сказал Нурмагомедов.

Напомним, россиянин заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах. Он объяснил свои слова тем, что девушки с табличками не приносят никакой пользы.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее боец MMA Нейт Диаз отреагировал на высказывание Нурмагомедова о ринг-герлз.