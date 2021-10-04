Хабиб рассказал, как оказался в толпе пьяных фанатов «Ливерпуля»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионат (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что выходя со стадиона «Энфилд» попал в толпу болельщиков «Ливерпуля». Слова Хабиба передает Islam Channel.

«Я выхожу с «Энфилда» и попадаю в гущу фанатов «Ливерпуля». Тысяча пьяных фанатов окружила меня. Но я готов был дать бой, если что (смеется). Ведь за день до этого я выложил фото с сэром Алексом Фергюсоном. Так что это был опасный момент (смеется). Это давление, потому что везде тебя могут узнать. Но, повторюсь, я был готов дать им бой (смеется), — сказал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Хабиб посетил матч Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:2).

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.