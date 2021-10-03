Кафельников: Винер-Усманова в состоянии сама купить Авериным автомобили

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о вручении BMW гимнасткам Дине и Арине Авериным после летних Игр-2020 в Токио.

«Сестры Аверины получили свои машины. Но главное не это, а то, что они не сумели завоевать золото Олимпийских игр. Более того, такая возможность им может больше не представится. А автомобили им мог вручить кто угодно. Госпожа Винер в состоянии сама купить их Дине и Арине, имея такого богатого мужа. К тому же у нас есть много других олимпийцев, которые живут за чертой бедности», — цитирует Кафельникова RT.

На летней Олимпиаде-2020 Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, а ее сестра Арина стала четвертой.

Несмотря на то, что Дина Аверина не смогла победить в соревнованиях, ей подарили BMW X5, которая вручалась олимпийским чемпионам Токио-2020. Арина Аверина получила BMW X3.

Ранее Кафельников высказался о критике в адрес олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, который заявил о несправедливом вручении BMW X5 Дине Авериной.