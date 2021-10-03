Экс-тренер ЦСКА назвал самого предпочтительного российского голкипера

Бывший тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что в сборной России сейчас нет явного основного вратаря, но на данный момент увереннее всех выглядит страж ворот «Зенита» Станислав Крицюк. Слова специалиста передает Sport24.

«К сожалению, сейчас в нашей сборной нет беспрекословного первого номера. Если судить по игре, то предпочтительнее и увереннее всех смотрится Крицюк. Он вернулся из Португалии, сохранил мастерство и вратарскую ауру, которой должен обладать первый номер.

Также неплох и Дюпин. Он достаточно уверенный вратарь, но все же ему не хватает опыта игры в еврокубках», — сказал Чанов.

Отметим, что Крицюк изначально попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022, но в итоговой заявке его не оказалось.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вызван в сборную России.