«Барселона» потерпела поражение от «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» в матче восьмого тура чемпионата Испании одержал победу над «Барселоной» со счетом 2:0.

Счет в матче открыл полузащитник Томас Лемар, а бывший нападающий каталонского клуба Луис Суарес удвоил преимущество.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи сыгранных матчей «Барселона занимает девятое место в таблице Ла Лиги, имея в активе 12 очков. «Атлетико» располагается на втором месте, набрав 17 баллов.

24 октября в матче чемпионата Испании «Атлетико примет «Реал Сосьедад». 18 октября команда Диего Симеоне встретится с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

«Барселона» 24 октября сыграет с мадридским «Реалом», а 20 октября примет киевское «Динамо» в рамках Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании. восьмой тур

«Атлетико» — «Барселона» — 2:0

Голы: 1:0 — Томас Лемар, 23; 2:0 — Луис Суарес, 44.

Ранее лиссабонская «Бенфика» обыграла на своем поле каталонскую «Барселону» в матче группового этапа Лиги чемпионов.