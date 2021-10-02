Хабиб: надеюсь, Роналду и Бекхэм не будут возражать, что я получил номер семь

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов написал в Instagram о своем посещении стадиона «Олд Траффорд» и о получении футболки «Манчестер Юнайтед».

«Для меня большая честь посетить этот легендарный стадион по приглашению легендарного футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Спасибо за теплый прием. Надеюсь, Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм не будут возражать, что я получил номер семь. Я не собираюсь потерять эту футболку, так что я повешу ее на стене в раме, на самом видном месте в моем доме», — написал Нурмагомедов.

Ранее «Манчестер Юнайтед» подарил Хабибу футболку с номером Роналду.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.