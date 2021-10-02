Лещенко назвал причину неудач российских клубов в еврокубках

Народный артист России Лев Лещенко, говоря о причинах неудач российских клубов в еврокубках, заявил, что в России нужно раньше начинать сезон. Слова Лещенко передает «Чемпионат».

«Российский футбол не поднимается с колен. Хоть мы и перешли на систему лето-зима, но все равно поздновато начинаем чемпионат. Поймите, команды только сейчас начинают приобретать естественный уровень и, как следствие, все становится на места. Нам необходимо немного раньше начинать сезон, чтобы к еврокубкам российские команды подходили в боевой готовности», — сказал Лещенко.

Напомним, в матче Лиги чемпионов петербургский «Зенит» обыграл шведский «Мальме» со счетом 4:0. Московский «Спартак» победил на выезде итальянский «Наполи» (3:2), а столичный «Локомотив» уступил римскому «Лацио» (0:2).

Ранее Лещенко назвал игроков, которых считает будущим российского футбола.