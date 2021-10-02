Гимнастка Мамун не исключила возможности участия в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун не исключила возможности участия в проекте «Ледниковой период». Соответствующий пост спортсменка опубликовала в своем Instagram.

«Фигурного катания стало в моей жизни даже больше, чем вы думаете. Мне очень нравилось это нелегкое дело, и порой у меня даже хорошо получалось. Но, к сожалению, гимнастические травмы, а если точнее, больная стопа, не позволила принять участие.

Возможно, когда-нибудь...» — подписала пост Мамун.



Напомним, что гимнастка обучалась технике катания на льду под руководством серебряного призера Олимпийских игр 2002 года Ильи Авербуха, который является хореографом и постановщиком проекта «Ледниковой период».

Ранее Маргарита Мамун высказалась о популярности фигурного катания.