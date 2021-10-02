Салихова поддержала удаленного в игре с «Наполи» игрока «Спартака»

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о бельгийском защитнике красно-белых Максимилиано Кофрие.

В матче с «Наполи» (3:2) во втором туре группового этапа Лиги Европы бельгиец на 82-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«На него свалилось огромное давление. Каждое его действие рассматривают под лупой. Негативная пресса от псведоэкспертов распространилась и во Франции, и в Бельгии, и в Италии, даже в Германии.

Защитник отыграл свой первый полный матч за красно-белых сразу против ЦСКА. Тяжело прогрессировать, когда вся команда неважно играет. Однако он нормально держится. Ни один игрок за всю историю не подвергался такому давлению, как Кофрие», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

«Спартак» объявили о переходе бельгийского защитника в конце лета этого года. За красно-белых он провел четыре встречи.

Лига Европы.

Группа C. 2-й тур.

«Наполи» — «Спартак» — 2:3.

Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев назвал защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие деревянным футболистом.