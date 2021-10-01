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Капитан сборной России: санкции WADA не мешают побеждать

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Капитан женской сборной России по пляжному футболу Анастасия Горшкова в интервью «Газете.Ru» рассказала, как относится к санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), из-за которых российские спортсмены не имеют права выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года.

«Справедливо или несправедливо — если так решили, то ничего не поделать. Тут либо вообще не ездить на турниры, либо ездить вот так — без флага и гимна. Но я не думаю, что это сильно влияет на результаты.

Все знают, кто мы, из какой страны, и мы сами это знаем. Да, гимн кого-то вдохновляет, но можно послушать его в раздевалке перед выходом на поле. Я не вижу в этих санкциях ничего, что привело бы к ухудшению результатов», — отметила Горшкова.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Ранее капитан сборной России объяснила, почему носит на футболке надпись в честь украинца Андрея Шевченко.

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