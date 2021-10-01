Капитан сборной России об отношениях с командой Украины: все нормально, они нам ничего не сделали

Капитан женской сборной России по пляжному футболу Анастасия Горшкова в интервью «Газете.Ru» рассказала, какие отношения поддерживает с футболистками национальной команды Украины. Ранее в рамках суперфинала Евролиги женская сборная России победила Украину со счетом 4:2. Горшкова подчеркнула, что уважительно относится к оппоненткам.

«Я нормально отношусь к Украине и к девчонкам из сборной, как и в принципе к людям из Украины. Они нам ничего не сделали, как и мы им. Для меня спорт — вне политики», — отметила капитан сборной России.

Ранее Горшкова неоднозначно оценила работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России в отборе на чемпионат мира — 2022. По мнению спортсменки, команда играла неактивно в сентябрьских встречах.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.