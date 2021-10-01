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Журналист Моссаковский рассказал, почему ушел с «Матч ТВ»

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genichkonstantin/mossakovskiy/instagram.com

Журналист Михаил Моссаковский, который теперь работает в кипрском футбольном клубе «Пафос» рассказал, почему покинул телеканал «Матч ТВ».

«Все очень просто. 16 лет — достаточно много, и, для того чтобы уверенно развиваться, нужно было что-то поменять в жизни. Почувствовал, что в каких-то моментах уже уткнулся в стену. Да, развитие было, но оно было не таким бурным, каким могло бы быть, если бы я поменял сферу», — приводит слова журналиста «СЭ».

Моссаковский работал на «Матч ТВ» с момента основания канала в 2016 году. На спортивных ресурсах стал работать с 2005-го. В кипрском клубе он занимается развитием медиа и пиар-департамента.

Ранее сообщалось, что ведущий и комментатор Денис Казанский заявил, что принял окончательное решение об уходе с «Матч ТВ» после встречи с экс-генеральным продюсером телеканала Тиной Канделаки и занявшим ее пост Александром Тащиным.

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