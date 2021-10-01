В ВФЛА объяснили отказ Сидоровой и Ласицкене от встречи с Путиным

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, почему российские легкоатлетки Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене отказались от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы отлично понимаем, что встреча с президентом является большим праздником. Однако из-за ситуации с ковидом все участники того мероприятия вынуждены были пройти недельный карантин. А Маша и Анжелика, пропустившие не по своей вине в этом сезоне не один старт, от финала Бриллиантовой лиги отказаться никак не могли. Их участие в таком турнире в определенной степени важно для будущего восстановления федерации в прежнем статусе.

Отсутствие спортсменок на встрече с руководителем нашей страны было заранее обговорено и нашло понимание», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Сидорова завоевала серебряную медаль в прыжках с шестом на Олимпийских играх — 2020 в Токио, а Ласицкене — золото в прыжках в высоту.

Ранее экс-глава ВФЛА Валентин Балахничев высказался о пойманном с наркотиками российском легкоатлете Александре Хютте.