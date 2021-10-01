Уткин назвал имя самого недооцененного российского футболиста

Журналист Василий Уткин заявил, что экс-игрок «Спартака» Василий Кульков является самым недооцененным российским футболистом.

«Кульков — это не игрок, закрывший Марадону. Это русский Маттеус. Наш Баллак. Выше него поставлю только Цымбаларя. И, возможно, Мостового. Нет в истории сборной России более недооцененного игрока», — написал Уткин в Telegram.

В составе красно-белых Кульков становился чемпионом СССР и брал бронзу чемпионата России. Он также выступал за лиссабонскую «Бенфику», «Порту» и петербургский «Зенит».

Тренерскую карьеру Кульков начал в «Шатуре», затем его пригласили в тренерский штаб «Локомотива», а после — в молодежную команду «Спартака». По состоянию на 2018-й он входил в тренерский состав академии «Спартака» имени Черенкова.

Кульков умер 10 октября 2020 года. Ему было 54 года.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о смерти бывшего защитника красно-белых и сборной России Василия Кулькова.