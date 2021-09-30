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«Наполи» остался в меньшинстве в матче со «Спартаком» в Лиге Европы

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Ciro De Luca/Reuters

Португальский защитник «Наполи» Мариу Руй получил красную карточку на 30-й минуте матча с московским «Спартаком» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

Красно-белые пропустили гол в свои ворота спустя 11 секунд после начала встречи. Счет в игре открыл македонский хавбек Элиф Элмас.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о неудачном начале матча московского «Спартака» и «Наполи» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

Обслуживает встречу словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. В роли ассистентов выступят Ян Позор и Бранислав Ганцко. Резервный судья — Петер Кралович.

В первом туре красно-белые уступили на своем поле варшавской «Легии» (0:1), а «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В девяти первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел четыре поражения и занимает восьмое место.

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Футбол. Лига Европы
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