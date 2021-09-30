Тренер «Шерифа» Вернидуб сравнил российский и украинский футбол

Украинский главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб ответил на вопрос, чей футбол сильнее — России или Украины.

«Украина сейчас сильнее. В Украине достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать», — приводит слова специалиста «СЭ».

28 сентября «Шериф» обыграл в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» со счетом 2:1.

В активе команды, которую возглавляет Юрий Вернидуб, две победы и шесть баллов. Вторым идет испанский клуб с тремя очками, «Интер» и «Шахтер» набрали по одному баллу.

«Шериф» стал первым молдавским клубом, который сыграл на групповой стадии Лиги чемпионов. Команда из Тирасполя прошла четыре раунда квалификации главного кубкового турнира Европы, обыграв албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо».

Ранее Юрий Вернидуб, рассуждая о влиянии лимита на легионеров на результаты команды, привел в пример «Реал» и «Шахтер».