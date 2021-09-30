Участвовавший в ОИ-2020 российский триатлонист дисквалифицирован на три года за допинг

Принимавший участие в Олимпийских играх — 2020 в Токио российский триатлонист Игорь Полянский признал нарушение антидопинговых правил и получил дисквалификацию на три года за использование эритропоэтина (ЭПО). Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен сдал положительную допинг-пробу на ЭПО 21 июля 2021 года во время внесоревновательного контроля. Тогда Полянский находился на предолимпийском сборе во Владивостоке.

На Олимпиаде-2020 он занял 43-е место в личной гонке. Также он входил в состав эстафетной четверки команды ОКР, занявшей 14-е место.

Решение о дисквалификации российского спортсмена принял Международный союз триатлона, по заказу которого проводилось допинг-тестирование. Срок наказания россиянина истечет 9 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Тарьей Бе в своей автобиографии высказался о россиянине Александре Логинове.

Бе отметил, что ему было тяжело смириться с победой россиянина в спринте на чемпионате мира 2020 года из-за того, что Логинов ранее отбывал наказание за допинг.